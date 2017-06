Come già abbiamo riferito un mese fa, Jack White ha coprodotto con T-Bone Burnett e Robert Redford un documentario in tre puntate sulla "nascita ella musica moderna", intitolato "American Epic". Insieme ai documentari uscirà anche un lungometraggio, "The American Epic Sessions", al quale hanno preso parte Willie Nelson, Beck, Merle Haggard e gli Alabama Shakes

Dopo una prima anticipazione di qualche settimana fa

è entrato in circolazione ora un secondo estratto del film, del quale è protagonista, con Jack White, Elton John che canta un blues d'epoca intitolato "Two fingers of whiskey".

"The American Epic Sessions" verrà distribuito via PBS il 6 giugno, mentre il 9 uscirà la colonna sonora in Cd (Columbia) e il 16 uscirà l'edizione in vinile, per la Third Man Records di White.