I Major Lazer (il trio composto da Diplo, Jilionaire e Walshty Fire) hanno pubblicato a sorpresa un EP di sei nuove tracce intitolato ‘Know No Better’, accompagnato dal singolo omonimo ‘Know No Better’ featuring Travis Scott, Camila Cabello e Quavo.

L’EP arriva dopo due anni dall’uscita dell’album "Peace is the Mission", e vede i Major Lazer collaborare con artisti da tutto il mondo: da Trinidad Machel Montano, dalla Giamaica Busy Signal, Sean Paul e Konshens.

Il comunicato stampa anticipa una tracklist commentata::

‘Buscando Huellas’ featuring J. Balvin e Sean Paul è un reggaeton, mentre ‘Particula’, dagli accenti afro beat, vede il featuring del rapper sudafricano Nasty C e dei nigeriani Ice Prince, Patoranking e Jidenna. Busy Signal, collaboratore di lunga data dei Major Lazer, fornisce i suoi vocals per ‘Jump’, mentre ‘Sua Cara’ registra la presenza delle icone brasiliane Anitta e Pabllo Vittar ed è influenzato da elementi di samba. La chiusura caraibica dell’EP, ‘Front of the Line’, vede invece il featuring della star della soca Machel Montano affiancato da Konshens.

Vi sono contributi a livello di produzione su ‘Know No Better’ anche da artisti come Jr. Blender, Boaz van de Beatz, King Henry, Maphorisa ed altri ancora.

TRACKLIST

1. Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

2. Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul)

3. Particula (feat. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna)

4. Jump (feat. Busy Signal)

5. Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar)

6. Front of the Line (feat. Machel Montano & Konshens)