I Prophets of Rage, il supergruppo composto da Tom Morello (in foto), Brad Wilk, Tim Commerford dei Rage Against the Machine, Chuck D dei Public Enemy, B-Real dei Cypress Hill e DJ Lord, hanno svelato copertina e data d'uscita del loro primo album in studio.



Il disco, intitolato proprio "Prophets of Rage", uscirà il prossimo 15 settembre: la copertina ha per protagonista un pugno chiuso alzato, con dietro una stella rossa.

"Prophets of Rage" segue la pubblicazione dell' EP che il supergruppo ha pubblicato lo scorso anno, "The party's over" : ad accompagnare l'annuncio dell'album, il video di "Unfuck the World", che trovate proprio qui sotto.