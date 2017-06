Anche a giorni di distanza, non si fermano i tributi al frontman dei Soundgarden, tragicamente scomparso il 17 maggio. Dopo Eddie Vedder (che ha implicitamente dedicato l'apertura del suo tour europeo all'amico, pur senza mai nominarlo), è la volta di Jeff Ament, bassista dei Pearl Jam (e prima dei Mother Love Bone).

Ament ha suonato con Cornell nei Temple of The Dog, la band formata in onore di Andy Wood nel '91 (e riformatasi brevemente nel 2016 per i 25 anni del disco dallo stesso titolo). Parlando con il conduttore di un podcast dell'NBA - Amente è notoriamente un grande appassionato di basket - ha ricordato l'amico con parole importanti: "Il più grande songwriter di Seattle":

Jimi Hendrix compreso, Chris è stato il più grande autore mai uscito da Seattle. Hendrix suonava la chitarra in modo pazzesco, ma Chris aveva le doti di autore dii canzoni che tutti sogniamo di avere ... Aveva un modo per costruire una melodia attorno a tempi irregolari e parti strane, per poi riuscire a rendere tutto pure piacevole. Era un autore bravisissimo con le parole. Se leggi i suoi testi, capisci che lì stava elaborando il suo dolore e la sua depressione. Penso che sia parte di ciò che ha creato una risposta così forte nella gente. E poi aveva quella voce: non ci sono tante persone in giro avere quell'ampiezza, e saperla usare con quella varietà. Poteva costruire molti personaggi diversi. Mi sento così fortunato ad avere lavorato con lui, ad averlo freqyentato e anche solo a poter testimoniare la sua grandezza.