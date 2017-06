Arriva per i suoi 40 anni una nuova versione di "Exodus", uno degli album più significativi consegnati agli annali dal re del reggae: curata , Ziggy, "Exodus 40 – the Movement Continues" contiene parti inedite e mixaggi alternativi, denominate "The movement continues".

Il disco esce in doppio CD, con l'album originale e quello riletto da Ziggy, quella sotto forma di triplo CD, triplo LP e digitale, con i due dischi della versione in doppio CD più "Exodus Live".Il 30 giugno arriva verrà anche una super-deluxe edition sotto forma di cofanetto da quattro vinili - battezzata "Punky Reggae Party" - con tutti i contenuti presenti nelle versioni precedenti più un remix inedito di "Keep on Moving" e due sette pollici con "Waiting in Vain" (con "Roots" come Lato B) e "Smile Jamaica (Part One)" (con "Smile Jamaica (Part Two) come Lato B).

Leggi la recensione completa di "EXODUS 40 - THE MOVEMENT CONTINUES" cliccando qui