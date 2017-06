Dopo l'anticipazione di settimana scorsa Liam Gallagher ha diffusi il video del sui primo singolo da solstra estratto dall'albun "As you were". Del video, Gallagher ha detto

Mi hanno fatto indossare una giacca d'oro con cappuccio di Saint Laurent, in una scena: mi fa sembrare come una sorta moderno Elvis: lui amava indossare vestiti d'oro.

Il minore dei fratelli Gallagher". dopo lo scioglimento degli Oasis aveva formato un'altra band, i Beady Eye, con la quale ha pubblicato due dischi: "Different gear, still speeding" del 2011 e "BE" del 2013. In Italia, invece, Gallagher arriverà il prossimo settembre, per il concerto sul palco dell'Home Festival di Treviso.