Kesha, recentemente apparsa irriconoscibile e ingrassata di fronte agli obiettivi dei paparazzi, sta preparando il suo ritorno alla musica dopo la lunga battaglia legale contro Dr. Luke, il produttore che la cantante citò in giudizio nel 2014 per abusi psicologici e violenze sessuali. Discograficamente ferma a "Warrior" del 2012, la voce di "Tik tok", che lo scorso anno ha pure inciso una canzone in collaborazione con il dj Zedd, dovrebbe presto pubblicare un nuovo album in studio. E tra i collaboratori scelti da Kesha per questo nuovo lavoro ci sono anche gli Eagles of Death Metal.

A rivelarlo è il chitarrista degli Eagles of Death Metal, Dave Catching. In un'intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone, oltre a parlare del suo nuovo album solista, il musicista ha fatto sapere che il gruppo ha registrato due canzoni insieme a Kesha e che le tracce dovrebbero finire all'interno del prossimo disco della cantante:

"Quando aveva 16 anni veniva ai concerti degli Eagles. È sempre stata una nostra grande fan. Ricordo che quando tornammo dall'Europa la ritrovammo sulle copertine di tutti i magazine. Fu incredibile".



Già in passato Kesha aveva provato a percorrere la strada del rock: nel 2013 venne annunciato un album realizzato dalla cantante insieme ai Flaming Lips, ma quel disco non vide mai la luce proprio a causa della battaglia legale che nei mesi successivi tenne Kesha impegnata in tribunale contro Dr. Luke.