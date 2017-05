Nonostante il suo album d'esordio come solista sia stato accolto piuttosto positivamente dalle principali riviste di musica a livello internazionale e nonostante l'endorsement di due nomi importanti del rock come Ryan Adams e Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, Harry Styles non è riuscito a rimanere immune dai giudizi di quel cattivone di Noel Gallagher.

L'ex Oasis ha parlato dell'ex cantante degli One Direction e della sua musica in un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente radiofonica britannica Absolute Radio. E, come al suo solito, non ci è andato leggero. Parlando, in particolar modo, di "Sign of the times", il singolo apripista dell'album solista di Styles, Gallagher ha detto:

"Le persone della mia età si sono lasciate andare: sono grassi, idioti, calvi e con tatuaggi sbiaditi. Si siedono nei loro garage e scrivono merde tipo 'Sign of the times', che, sinceramente, il mio gatto avrebbe potuto scrivere in circa 10 minuti. Mia moglie mi ha detto 'Hai sentito la nuova canzone di Harry Styles? Sembra Prince' e io le ho risposto tipo 'Anche senza averla sentita, ti posso garantire che non sembra Prince'".

Non è la prima volta che Noel attacca piuttosto duramente Harry Styles: due anni fa, in un'intervista pubblicata sulle pagine della rivista statunitense Esquire, Gallagher aveva definito Styles "uno che non ha niente da dire", privo di "spirito e carattere".