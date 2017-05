Dopo la lettera aperta della moglie Vicky, un altro familiare di Chris Cornell lo ha voluto ricordare pubblicamente. Si tratta del fratello Peter che ha affidato al proprio profilo Facebook un lungo post corredato da due immagini che immortalano la prima e l’ultima volta che sono stati assieme. Questo il testo.

Amici, è stato difficile mettere insieme le parole. Il mio cuore è spezzato. Chris era sempre solo mio fratello. Noi “eravamo”. Senza pretese. Non dovevamo essere profondi ogni volta che ci vedevamo. A volte avevamo solo bisogno di essere nella stessa stanza. Era abbastanza.

Mi ha davvero colpito come lui appartenesse al mondo. Come fosse icona e leggenda. Detto questo, mi dispiace tanto per te per la tua perdita. Artisti, attori, musicisti. Ci affidiamo a queste persone per darci forza. Per ispirarci e distrarci nei momenti di difficoltà. Chris ci ha protetto quando avevamo bisogno di lui. La sua gentilezza ci circondava come un'armatura. Era un guerriero e un mago. Un lupo ululante e un mentore fidato.

Mio fratello ha dato liberamente i suoi doni e non è mai stata una lotta. Ha gestito umilmente la saturazione generata dall'essere una celebrità. Il potere e la rabbia e la passione della musica di mio fratello erano sempre autentiche e originali. Lui era una creatura potente, sensibile, fragile, arrabbiata, mistica che esisterà per sempre nel suo lavoro. E lo ha fatto per tutti noi. Per donarcelo. Lasciando tutto sul palco o nelle registrazioni che lo hanno reso immortale.

Non riuscirò mai a capacitarmi della sua morte. Sono sotto shock da quando ho saputo la notizia. Non posso e non voglio lasciarlo andare.

Per favore, con tutta l'umiltà che posso raccogliere dal profondo di un cuore polverizzato, vi ringrazio tutti per la vostra gentilezza e per le condoglianze. Grazie per avermi trovato attraverso le vostre lacrime.

Tenetevi stretti i fratelli. Tanto amore!