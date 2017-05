Domenica prossima all’Emirates Old Trafford Cricket Ground di Manchester si terrà il concerto benefit promosso da Ariana Grande denominato One Love Manchester promosso i cui proventi andranno a favore dei famigliari delle vittime e alle persone che sono rimaste ferite nell’attentato terroristico avvenuto lo scorso 22 maggio alla Manchester Arena nei minuti successivi il termine del live della popstar statunitense.

Gli artisti che hanno sino ad ora aderito è nutrito e di prim’ordine, oltre ad Ariana Grande anche Black Eyed Peas, Katy Perry, Take That, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher e l’One Direction Niall Horan. E’ praticamente certo che altri musicisti parteciperanno all’evento. In Gran Bretagna si vorrebbe che sul palco ci fosse la reunion che più di tutte le altre farebbe felice il pubblico inglese, ovvero il ricongiungimento di due figli di Manchester: i fratelli Gallagher.

Ad alimentare questa voce, inconsapevolmente oppure no (non è proprio dato saperlo), tra gli altri, anche Taboo dei Black Eyed Peas che ha pubblicizzato il concerto attraverso il suo profilo Twitter taggando la parola Oasis. Salvo poi fare ammenda per l'errore e sostituire il post in precedenza pubblicato. Si sa che i Gallagher hanno un rapporto a dir poco burrascoso. Non resta che attendere, dopo tutto a domenica mancano solo quattro giorni.