E' stato programmato per il prossimo 2 agosto al Teatro di Verdura di Parlermo l'unico appuntamento con i fan italiani per il 2017 di Michael Bolton: il crooner statenitense proporrà al pubblico una selezione del suo repertorio che includerà anche gli episodi inclusi nella sua ultima fatica in studio, "Songs of Cinema", pubblicata lo scorso mese di febbraio, dove l'interprete si cimenta in alcuni brani resi celebri dal grande schermo come "Somewhere Over the Rainbow" (da "Il mago di Oz" del 1939) e "As Time Goes By" (da "Casablanca" del 1942). I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne a prezzi che vanno dai 70 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) per la poltronissima ai 40 euro (sempre più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) per la gradinata non numerata.