Verrà consegnato ai mercato "molto presto" l'ideale successore di "This Is Happening", l'ultima prova in studio consegnata agli annali dalla band di James Murphy nel 2010: a riferirlo è stato la stessa mente degli LCD Soundsystem in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del progetto.

"Col disco abbiamo finito", ha spiegato Murphy nella nota: "Stiamo finendo giusto le grafiche, ma i master sono già stati mandati in stampa. Mi sono battuto perché si facesse il più in fretta possibile tra la fine dei mixaggi e la pubblicazione, e penso non ci vorrà molto. Sei settimane sarebbe un record, credo ci metteremo un po' più di tempo".

Dopo il singolo natalizio del 2015 "Christmas Will Break Your Heart" gli LCD Soundsystem hanno pubblicato, negli ultimi tempi, i due singoli "Call the Police" e "American Dream", già presentati al pubblico con una partecipazione allo show televisivo Saturday Night Live.

Il prossimo disco - il cui titolo per il momento non è ancora stato rivelato - della band newyorkese sarà l'ultimo registrato presso i DFA Studios, sale di proprietà di Murphy per certi versi storiche che hanno ospitato, tra le altre, parte delle session di registrazione di "Reflektor" degli Arcade Fire: il passaggio di proprietà dello stabile occupato dagli studi e la conseguente ridestinazione d'uso ha costretto l'etichetta dell'artista a chiudere l'attività presso la sede di Manhattan.