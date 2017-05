Questa sera, sul palco dell’02 Ritz di Manchester, Liam Gallagher terrà il suo primo concerto solista. Non più tardi di otto giorni fa la città inglese è stata scossa dal brutale attentato alla Manchester Arena avvenuto dopo il concerto di Ariana Grande. Il concerto di questa sera dell’ex frontman degli Oasis non potrà non risentire dell’emozione ancora vivissima di quanto accaduto. Lo stesso Gallagher ha dichiarato al Manchester Evening News che il concerto non potrà non risentire dell’atmosfera creata dall’attentato terroristico che è costato la vita a 22 persone e che sarà difficile cantare canzoni come "Live forever". Guarda qui la prima mezz'ora del concerto.

Questa la setlist:

Rock 'n' Roll Star (Oasis song) Morning Glory (Oasis song) Greedy Soul Wall Of Glass Bold Paper Crown D'You Know What I Mean? (Oasis song) Slide Away (Oasis song) It Doesn't Have To Be What Way You'd Better Run, You'd Better Hide