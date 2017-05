E’ proprio vero che la ruggine non dorme mai. A distanza di 22 anni i Rainbow di Ritchie Blackmore hanno realizzato del nuovo materiale in studio. Trattasi di due canzoni: una è una ripresa della loro hit del 1981 “I surrender”, in origine cantata da Graham Bonnet reinterpretata dal nuovo cantante della band Ronnie Romero; l’altra è “Land of hope and dreams”, una cover della canzone patriottica del 1902 di Edward Elgar.

In aprile, Blackmore aveva detto al giornale giapponese Burn Magazine: "Abbiamo registrato alcune canzoni per i Blackmore's Night e due canzoni con il nuovo cantante per i Rainbow. Ho scritto una nuova canzone e ne ho registrata una vecchia. Ronnie, che ora è Madrid, ha aggiunto la parte vocale e me l’ha rimandata. Anziché fare un album, possiamo pubblicare dei singoli".