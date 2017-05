Dopo una lunga fase di elaborazione - iniziata addirittura prima del 2013, quando se ne iniziò a parlare in termini concreti - pare essere ormai sulla rampa di lancio il musical ispirato a "Jagged Little Pill", il terzo (e ad oggi più famoso) album di Alains Morissette: la pièce incentrata sul disco del 1995 della cantante canadese sarà messo in scena a partire dal maggio del 2018 all'American Repertory Theater in Cambridge, Massachusetts.

La messa in scena sarà curata dalla regista già vincitrice di un Tony Award Diane Paulus, su uno sceggiatura scritta da Diablo Cody, già al lavoro sugli script dei film "Juno" di Jason Reitman e "Dove eravamo rimasti" di Jonathan Demme. La parte musicale sarà curata da Tom Kitt, già vincitore di un Premio Pulitzer nonché collaboratore dei Green Day per l'adattamento teatrale di "American Idiot".

"La squadra assemblata per questo musical è un sogno che diventa realtà", ha spiegato la stessa Morissette in un comunicato stampa: "L'intesa tra noi è stata eccezionale, e per me è stato un onore rituffarmi in queste canzoni circondata da tanto talento. Diablo e Diane hanno preso le mie canzoni in modo estremamente personale, portandole a un nuovo livello di speranza, libertà e complessità".