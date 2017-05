Discograficamente inattivi dal 2014, anno di uscita della loro ultima prova sulla lunga distanza, "Tired & Furious", i veterani dell'hardcore tricolore Raw Power torneranno a segnalarsi all'attenzione del pubblico il prossimo 9 giugno, quando verrà distribuito ai mercati il nuovo album di inediti in studio "Infermo".

Registrato presso Indiebox Music Hall - di proprietà della stessa Indiebox Music, etichetta che curerà la pubblicazione del lavoro - il disco si compone di 15 tracce, impreziosite da una copertina disegnata dall'artista statunitense Vince Packard, già collaboratore della band originaria di Poviglio per gli artwork di “Screams from the Gutter”, “After Your Brain” e “The Hit List”.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Inferno":

Look The Other Way

You Dont Know Your Enemy

Inferno

All It Takes Its One Minute

How Many Bands

Sono Morto

I Lost My Patience

Mean Machine

The Jurassic Hounds

Amici

Dedico queste righe

Prison

You Were Right

Harassment

La paura

La formazione dei Raw Power è oggi composta dal fratello dello scomparso fondatore Giuseppe Codeluppi Mauro alla voce, da Paolo Di Bernardo alla chitarra, da Marco Massarenti al basso e da Gianmarco Agosti alla batteria.