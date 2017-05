Con trent'anni di carriera e una militanza springsteeniana che vanta pochi uguali, Graziano Romani torna dopo 16 anni ad incidere un disco completamente composto da canzoni del Boss. "Soul Crusader Again" contiene dodici canzoni a firma Springsteen, di cui tre composte per il cantante soul Gary U.S. Bonds e una per Donna Summer. "Lift me up", anticipata a 45 giri per il Record Store Day, era stata colonna sonora di Limbo, il film del regista John Sayles, che per Springsteen aveva diretto alcuni videoclip negli anni Ottanta.

