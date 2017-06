Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

L’undicesima canzone del disco è “Oceans Apart”.

La chitarra acustica ascoltata in “Wait for Her” non cessa di suonare e introduce questa canzone-ponte che porta verso il finale rimanendo sul tema dell’amore. Il testo è composto da appena sei versi che introducono il titolo della canzone successiva che svelerà quale è la “parte di me” che muore.

Non appena gli occhi si sono poggiati su di lei

Una parte di me è morta

When I laid my eyes on her

Parte of me died