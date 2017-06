Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La decima canzone del disco è “Wait for Her”.

La trilogia finale porta l’album in una nuova, inattesa direzione. Se il tema della guerra, dell’avidità e della sopraffazione ha fin qui tenuto banco, “Wait for her” cambia totalmente lo scenario. È una canzone d’amore per chitarra e pianoforte in cui Waters ricorda a sé stesso come trattare la sua donna. Il testo è una rielaborazione di “Una lezione di kamasutra” di Mahmoud Darwish, considerato il poeta nazionale palestinese.

Portala al balcone

Per vedere una luna annegata nel latte

Ascolta il fruscio della seta che indossa

Aspettala Take her to the balcony

See the moon soaked in milk

Hear the rustle of her silk

Wait for her