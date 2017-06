Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La nona canzone del disco è “Smell the Roses”.

La musica del pezzo più diretto e ritmato del disco rimanda ad “Animals” e alle cose più dure di “Wish You Were Here”. Il testo strizza l’occhio al concept “Amused to Death”, alla sete di guerra degli uomini. Ma il finale, con le frasi “Throw a photo on the funeral pyre” e “Girl you know you couldn't get much higher”, ammicca a “Light My Fire” dei Doors.

Questa è la stanza in cui preparano gli esplosivi

E dove mettono il tuo nome sulla bomba

È qui che seppelliscono i “ma” e i “se”

E raschiano via parole come “giusto” e “sbagliato” This is the room where they make the explosives

Where they put your name on the bomb

Here's where they bury the buts and the ifs

And scratch out words like right and wrong