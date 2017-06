Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

L’ottava canzone del disco è “The Most Beautiful Girl In The World”.

L’atmosfera tesa del pezzo precedente si stempera in una ballata con pianoforte e archi, tra rabbia e commozione. La ragazza più bella al mondo viene annientata da un “comitato segreto”. È una donna vittima di un bombardamento? O forse è libertà, giustizia, compassione?

Avrebbe potuto tranquillamente essere

La ragazza più bella al mondo

La sua vita è stata spenta

Come un bulldozer che schiaccia una perla She may well have been

The most beautiful girl in the world

Her life snuffed out

Like a bulldozer crushing a pearl