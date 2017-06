Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La settima canzone del disco è “Bird in a Gale”.

L’atmosfera da incubo che fa molto “Animals” e “The Wall” introduce un pezzo sul sentimento diffuso di questi tempi, quello di essere sballottati da un vento feroce e insensato.

Sei sballottato

Come un uccello nella tempesta?

Il dolore della perdita

Filtra dalle piume come pioggia?

Le sbarre della tua gabbia

Sono fredde o calde al tatto?

Are you blowing

Like a bird in a gale

Does the pain of your loss

Seep into your fathers like rain

Do the bars of your cage

Feel warm or cold to the touch