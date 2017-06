Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La sesta canzone del disco è “Is This the Life We Really Want?”.

Il titolo (e non solo quello) proviene dal radiodramma da cui è partito il concept dell’album. Stupisce l’introduzione alla Radiohead dopo la voce del neoeletto presidente americano Donald Trump tratta da una conferenza stampa dello scorso febbraio (“As an example, you’re CNN, I mean it’s story after story after story is bad. I won. I won. And the other thing, chaos, this is zero chaos. We are running — this is a fine-tuned machine”). Il testo della canzone riassume alcuni fra i temi cari a Waters: la rabbia per l’indifferenza, le storture del capitalismo, la paura del diverso. È un invito a prendere posizione.

L’oca è stata messa all’ingrasso

Col caviale dei bar alla moda

Con i prestiti subprime

E con famiglie distrutte

Questa è vita?

È questo il Sacro Graal? The goose has gotten fat

On caviar in fancy bars

And subprime loans

And broken homes

Is this the life

The holy grail?