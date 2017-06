Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La quinta canzone del disco è “Broken Bones”.

Riecco le promesse non mantenute alla fine della Seconda guerra mondiale, uno dei temi di “The Final Cut” dei Pink Floyd. L’album del 1983 echeggia in questi cinque minuti, che però sono privi dell’intensità malsana di quell’opera. Non possiamo tornare indietro, dice Waters in uno dei pezzi più emozionanti del disco, un’altra ballata con chitarra acustica e archi. Non possiamo tornare indietro, però possiamo cambiare.

Non possiamo riportare indietro le lancette

Non possiamo tornare indietro nel tempo

Ma possiamo dire:

Vaffanculo, non ascolteremo

Le vostre stronzate e le vostre bugie We cannot turn back the clock

Cannot go back in time

But we can say:

Fuck you, we will not listen to

Your bullshit and lies