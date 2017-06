Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La quarta canzone del disco è “Picture That”.

C’è molto di “Animals” nell’atmosfera tesa di questo pezzo in cui, in un grande sforzo d’immaginazione, si abbraccia il mondo con un unico sguardo, per fare il conto delle ingiustizie. C’è anche un verso che richiama il titolo del disco dei Pink Floyd “Wish you were here” con un contrasto aspro fra la futilità società della condivisione e quel che avviene negli spazi segreti della prigione americana di Guantanamo.

Seguimi mentre filmo me stesso al concerto

Dallo schermo di un telefono da un posto in prima fila

Segui Miss Universo che prende il sole

Vorrei che tu fossi qui a Guantanamo Follow me filming myself at the show

On a phone from a seat in the very front row

Follow Miss Universe catching some rays

I wish you were here in Guantanamo Bay