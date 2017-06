Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La terza canzone del disco è “The Last Refugee”.

Inizia come uno di quei meravigliosi momenti di sospensione di “The Wall”, con gli accordi di tastiere che hanno tutto il tempo di espandersi nell’aria, e anche un po’ di “Radio KAOS”, per via del collage di annunci radiofonici e previsioni del tempo. Leggera e minacciosa al tempo stesso, “The Last Refugee” racconta la storia di una profuga con immagini che ricordano il dramma del piccolo Alan Kurdi, il bambino di 3 anni il cui corpo è stato rinvenuto su una spiaggia in Turchia e che è diventato il simbolo dei naufragi nel Mediterraneo. Ma Waters non rinuncia all’idea utopica che la protagonista sia l’ultima profuga di guerra.

Troverai mia figlia giù in spiaggia

Che scava in cerca di una catenina, di un osso

Che cerca nella sabbia un cimelio

Portato via dal mare

L’ultima profuga And you’ll find my child, down by the shore

Digging around, for a chain or a bone

Searching the sand, for a relic

Washed up by the sea

The last refugee