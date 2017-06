Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La seconda canzone del disco è “Déjà Vu”.

Al posto di partire con una traccia aggressiva, un colpo al cuore che ci si aspetta da Waters dopo l’introduzione, l’album prende il via con una ballata alla chitarra acustica (presente “Mother”?) che prende il via dall’ipotesi “Se io fossi Dio” per raccontare la mancanza di compassione nel mondo contemporaneo. Morale: se Waters fosse stato Dio, avrebbe fatto un lavoro migliore.

Il tempio è in rovina

I banchieri ingrassano

Il bufalo è in estinzione

E la cima della montagna è stata spianata

Le trote nei torrenti sono tutte ermafrodite

Tendi a sinistra, però voti a destra The temple’s in ruins

The bankers get fat

The buffalo’s gone

And the mountain top’s flat

The trout in the streams are all hermaphrodites

You lean to the left but you vote to the right