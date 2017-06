Roger Waters, l’apocalisse in cui viviamo, il potere dell’amore. È uscito da poco “Is This the Life We Really Want?” (qui la nostra recensione), il primo album di nuove canzoni di Roger Waters da venticinque anni a questa parte. È un film sonoro nel quale il genio creativo dei Pink Floyd indaga la psiche collettiva e per la prima volta si mostra fragile e innamorato.

In queste settimane, Rockol vi guida nell’ascolto, canzone per canzone, dell’album.

La prima canzone del disco è “When We Were Young”.

Un collage di voci di Waters, il ticchettio di un orologio che rimanda a “The Dark Side of the Moon”, un’atmosfera particolarmente cupa: uno strumentale di un minuto e mezzo è il portale attraverso cui si viene risucchiati nel mondo di “Is This the Life We Really Want?”.