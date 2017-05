Secondo quanto riferito dalla testata britannica Evening Standard, CJ Wallace, ventenne figlio dello scomparso Christopher George Latore Wallace III, il gigante dell'hip hop east coast meglio conosciuto come Notorious B.I.G., starebbe lavorando al proprio debutto discografico: "Sapevo di voler fare musica fin da giovane, era inevitabile", ha spiegato il giovane, che perse il padre quando aveva solo cinque mesi, "La mia famiglia mi ha sempre sostenuto, in ogni frangente. Sono sempre stati pronti a darmi consigli su come fare le cose".

CJ, insieme al fratellastro Joshua Jahad Russaw, anche lui parte del progetto discografico che lancerà Wallace Jr. nell'industria discografica, sperà di pubblicare il lavoro nel corso del prossimo anno.

Non è dato sapere, al momento, se il figlio di Biggie Small vorrà far proseguire parallelamente alla sua carriera di cantante anche quella di attore, per il momento già piuttosto consolidata da partecipazioni alle riprese di lungometraggio come "Notorious" (biopic che l'aveva visto calarsi nei panni del suo stesso genitore) e "Kicks", quest'ultimo insieme al già premio Oscar - per "Moonlight" - Mahershala Ali.