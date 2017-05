Il nuovo progetto di Neil Young è "Hitchhiker", una raccolta di canzoni acustiche incise nel '76 agli Indigo Ranch Studios in Malibu in California e mai pubblicate prima d'ora. Lo rivela il sito dedicato al cantautore canadese Trasher's Wheat, che ha trovato copertina e tracklist su un negozio on line di vinili. Il disco dovrebbe uscire il 14 luglio, ed è noto ai fan perché Young ne parla nella sua seconda autobiografia "Special Deluxe":

Ho passato la notte con David Briggs e ho registrato nove canzoni acustiche da solo, completando un nastro che chiamato "Hitchhiker". Era un album completo, anche se ero piuttosto fatto, e si sente nelle registrazioni. Dean Stockwell, mio amico e grande attore e regista con cui avrei lavorato anni dopo su "Human Highway" , era con noi quella notte, seduto di fianco a me, mentre registravo le canzoni una dopo l'altra, con pause solo per ebra, birra o coca cola. Briggs mixava in diretta sulla sua console preferita.

Ecco la tracklist e la copertina

SIDE 1

1. Pocahontas

2. PowderFinger

3. Captain Kennedy

4. Hawaii

5. Give Me Strength

6. Ride My Llama

7. Hitchhiker / Like An Inca V1

8. Campaigner

9. Human Highway

10. The Old Country Waltz