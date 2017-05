La manifestazione creata dalla società Punk For Business che dal 2015 aveva occupato gli spazi dei Mercati Generali di Milano con una rassegna musicale estiva quest'anno non si terrà: a darne notizia sono stati gli stessi organizzatori per mezzo di un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del festival.

"Le economie (...) quest’anno sono cambiate e, senza andare troppo nello specifico, i vincoli contrattuali che ci avrebbero legato per altri due anni all’area sono risultati tali da non lasciarci altra decisione, seppur molto sofferta", hanno spiegato gli organizzatori: "Market Sound non farà parte della vostra estate 2017. E' solo un arrivederci, in altri luoghi e momenti. L’amore vero non accetta compromessi ed è per questo che torneremo in altre forme più belli e carichi di prima".

Aggregando le proposte di alcune delle più importanti società di live promoting italiane il Market Sound aveva offerto al pubblico, solo nell'edizione 2015, i live di - tra gli altri - Vinicio Capossela, Afterhours, Neil Young, Offspring e Chemical Brothers.