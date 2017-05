Parlando con l’NME, Liam Gallagher, che ha appena pubblicato “Wall of glass” il primo singolo tratto dal suo primo album solista di prossima pubblicazione, non ha risparmiato la consueta frecciata polemica all’indirizzo del fratello Noel, che proprio oggi compie 50 anni.

Liam ha dichiarato che nonostante si sia messo in proprio sarà per sempre un Oasis, ha quindi il pieno diritto di poter cantare in concerto i brani della disciolta band inglese e non gli importa un fico chi ha scritto le ‘fottute canzoni’. Ha detto molto coloritamente l’ex cantante degli Oasis: "Amo fottutamente gli Oasis. Io sono un Oasis. Non mi importa chi ha scritto le fottute canzoni o chi le ha fottutamente cantate. Sono io quello che le ha portate a fare una passeggiata ‘on the wild side’. Io sarò per sempre un Oasis, quello è il mio primo fottuto amore. Non lo desidero però, come continuano a fare alcune persone. Se l’avessi desiderato avrei mandato al ragazzo del cioccolato, non una fottuta mail piena di odio."