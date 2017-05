Snoop Dogg ha rivelato che la prima volta che venne chiamato da Dr. Dre, nel 1992, gli troncò immediatamente la conversazione convinto che fosse vittima dello scherzo telefonico di qualche buontempone.

Questo il racconto fatto da Dogg, come riporta XXL, su quella prima chiamata di Dre: "Gli ho messo giù dicendo: ‘Nigga, non sei quel figlio di buona donna di Dr. Dre’. Dre ha richiamato e mi ha detto: 'Nigga, vieni in studio, lunedì'".

In seguito Dr. Dre disse che quella sessione in studio fu fondamentale per lo sviluppo del suo primo, fondamentale, album solista “The chronic”. L’amicizia tra Snoop Dogg e Dr. Dre nacque da quella chiamata e dalla perseveranza dell'ex membro dei N.W.A.