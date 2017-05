Come già riportato, il concerto dei rocker irlandesi Cranberries in programma il 12 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano è stato cancellato per motivi di salute della cantante Dolores O'Riordan.

Ora il promoter Live Nation Italia annuncia che è possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati. Per i tagliandi comprati nei punti vendita fisici occorre recarsi, entro il 7 luglio 2017, nel luogo in cui si è effettuato l'acquisto.

Per biglietti presi tramite TicketOne è necessario seguire la procedura di rimborso descritta su www.ticketone.it, sempre entro il termine sopra indicato del 7 luglio.

Per maggiori informazioni rivolgersi presso: ecomm.customerservice@ticketone.it.