E' stato reso noto oggi il cartellone completo del Todays Festival 2017, rassegna musicale torinese giunta quest'anno alla sua terza edizione in programma tra i prossimi 25 e 27 agosto in diverse venue sparse nel tessuto urbano del capoluogo piemontese.

L'headliner della prima giornata, 25 agosto, sarà PJ Harvey (di scena allo Spazio211), che sarà preceduta sul palco da Mac DeMarco, Giovanni Truppi e BIRTHH, mentre gli appassionati di elettronica potranno contare, dalla mezzanotte in poi, sui set previsi presso l'ex Fabbrica Incet di Max Cooper, Shed, A Made Up Sound e Dbridge.

Sabato 26 agosto il già frontman dei Verve Richard Ashcroft sarà il mattatore sul main stage dello Spazio211, dove si esibiranno anche Perfume Genius, Giorgio Poi e Wrongonyou, mentre presso l'ex Fabbrica Incet saliranno in consolle Karenn, Terence Fixmer, Mono Junk e Boston 168.

L'ultima giornata della rassegna prenderà il via nel pomeriggio, presso la piscina all'aperto del Parco Sempione, dove Pop X si esibirà a beneficio dei bagnanti, in attesa che allo Spazio211 prendano il palco i Band of Horses, che sulla scena saranno anticipati da Shins, Timber Timbre e gli italiani Gomma e Andrea Laszlo De Simone.

Questi, di seguito, i prezzi dei tagliandi e degli abbonamenti:

Biglietto singola giornata (con accesso a tutti i concerti): 25 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Abbonamento 2 giorni (con accesso a tutti i concerti dei 2 giorni scelti): 40 eu più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Abbonamento 3 giorni (25, 26 e 27 agosto con accesso a tutti i concerti): 60 eu più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali

Gli ingressi sono disponibili sui circuiti autorizzati Ticketone e Vivaticket.

Il programma integrale della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale del festival all'indirizzo www.todaysfestival.com: gli spettacoli previsti presso le location Parco Peccei, Ex Fabbrica Incet, Galleria d'Arte Gagliardi e Domke, Arca Studios, Piscina Sempione, Piccolo Cinema, Print Club, Officine Caos e Off The Corner sono a ingresso gratuito.