Noel Gallagher - cinquantenne fresco - in una recentissima intervista rilasciata sulle frequenze di Radio X, ha raccontato quale, a suo dire, è stato il momento più basso dell'intera parabola degli Oasis.

Il musicista ha dichiarato che per lui il punto più basso della leggendaria band brit-pop è stato in corrispondenza dei due grandi concerti al Wembley stadium di Londra nel 2000 (21 e 22 luglio), durante la promozione dell'album "Standing On The Shoulder Of Giants" (il quarto della loro discografia):

Quello è stato il punto più basso degli Oasis. Furono due ore e mezza orribili sul palco. E Liam dovrebbe impiccarsi per la vergogna. E' stato terrificante.

E, ovviamente, non è tenero neppure nei confronti del disco live "Familiar To Millions" che immortala quel momento. Noel definisce quella registrazione "un disastro" e il prodotto finale "offensivo", anche se:

Nel soundcheck eravamo fantastici. Lo abbiamo persino interrotto perché andavamo benissimo.

Unica apertura verso la copertina: