"Vado in aspettativa. Ho bisogno di un po' di tempo per schiarirmi le idee", aveva detto il cantante di Ronciglione lo scorso febbraio, facendo sapere di volersi prendere una pausa. Il congedo momentaneo dalle scene di Marco Mengoni, però, sembra essere già finito: il cantante ha appena annunciato sui suoi canali social ufficiali l'arrivo di nuova musica. Lo ha fatto pubblicando una clip in cui compare una data, quella del prossimo 2 giugno, giorno in cui Mengoni, che ha trascorso le ultime settimane a New York, potrebbe effettivamente pubblicare il suo nuovo singolo.

Nuovi suoni in arrivo!

“I go away from here…” pic.twitter.com/CCBaQU4Ajt — Marco Mengoni (@mengonimarco) May 28, 2017

Solamente ieri sera, attraverso un videomessaggio di ringraziamento per la vittoria del premio Best Italian Male ai TIM MTV Awards 2017, Mengoni aveva parlato ai suoi fan di una "sorpresa internazionale" in arrivo.

GRAZIE ESERCITO! Anche quest’anno siamo BEST ITALIAN MALE e BEST FAN agli #ItalianMTVAwards di @mtvitalia! E io ho una sorpresa per voi… 👊🏻 pic.twitter.com/bMT3nzTW1r — Marco Mengoni (@mengonimarco) May 27, 2017

L'annuncio pubblicato sui social potrebbe far pensare ad un progetto internazionale per il cantante, che negli ultimi tempi ha provato ad imporsi anche sul mercato spagnolo (l'album "Parole in circolo" è uscito anche in Spagna, con il titolo di "Liberando palabras") e su quello tedesco (ha reinciso una sua canzone, "Ricorderai l'amore", per un duetto con la cantante Grace Capristo).

Tra luglio e agosto, non a caso, il cantante e la sua band si esibiranno dal vivo sui palchi di festival internazionali come il Live at Sunset di Zurigo (21 luglio), l'Heitere Open Air di Zofingen (13 agosto) e il Zelfestival Ruhr di Bochum (29 agosto).

Non è la prima volta che Mengoni si esibisce fuori dall'Italia: alla fine dello scorso anno il tour "Marco Mengoni Live" lo ha portato ad esibirsi in città europee come Francoforte, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Lussemburgo, Zurigo, Colonia, Vienna e Varsavia.

L'ultimo album in studio di Marco Mengoni è "Le cose che non ho", uscito nel dicembre del 2015. Lo scorso autunno, invece, il cantante ha pubblicato l'album dal vivo "Marco Mengoni Live".