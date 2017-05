Little Steven, coi suoi Disciples of Soul, si è esibito a Red Bank (NJ) presso il Count Basie Theatre lo scorso 27 maggio. Per l'occasione è stato raggiunto sul palco da un vecchio amico, con cui peraltro abitualmente collabora... già, proprio il Boss, Bruce Springsteen.

Come già accaduto in aprile, in occasione di un live ad Asbury Park, il Boss anche in quest'occasione si è esibito con Little Steven in due cover di Southside Johnny & the Asbury Jukes: "Tenth Avenue Freeze" e "It's Been A Long Time".

Ecco due fan video: