Si è aperto ad Amsterdam, la sera del 27 maggio, il tour solista europeo di Eddie Vedder - frontman dei Pearl Jam.

Si è trattato di una performance molto connotata emotivamente e Vedder, ancora profondamente scosso per il suicidio dell'amico Chris Cornell, pur non nominandolo mai nel corso dell'esibizione, ha dato la netta impressione che ogni pezzo e ogni pensiero fossero dedicati proprio a lui, l'amico scomparso.

In un particolare momento Vedder ha detto:

Stasera penso a molte persone. In particolare ad alcune e alle loro famiglie. So che ci vuole tempo per guarire le ferite, se mai può accadere. Ci vuole tempo e quindi da qualche parte dobbiamo pur cominciare. Facciamolo dalla musica. Dall'amore e dalla voglia di stare insieme. Facciamo così, Amsterdam.

Ecco la scaletta della serata:

Long Road (Pearl Jam)

Trouble (Cat Stevens)

Sometimes (Pearl Jam)

Can’t Keep (Pearl Jam)

Sleeping by Myself

Without You

Longing to Belong (con Jonas Pap)

The Needle and the Damage Done (Neil Young)

I Am Mine (Pearl Jam)

Light Years (Pearl Jam)

Good Woman (Cat Power)

Far Behind

No Ceiling

Guaranteed

Rise

I’m Open (Pearl Jam)

Better Man (Pearl Jam)

Immortality (Pearl Jam)

Porch (Pearl Jam)

Bis:

I’m So Tired (Fugazi)

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town (Pearl Jam)

Imagine (John Lennon)

Heroes (David Bowie)

Just Breathe (Pearl Jam)

Lukin (Pearl Jam song)

Song Of Good Hope (Glen Hansard, con Glen Hansard)

Falling Slowly (The Swell Season, con Glen Hansard)

The End (Pearl Jam)

Bis 2:

Rockin’ in the Free World (Neil Young)

Hard Sun