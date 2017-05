Che fosse un’edizione particolare di “Amici” lo si è capito abbastanza presto. Non tanto per le polemiche, di cui si è ampiamente parlato, ma per il percorso che ha (giustamente) portato al risultato: un’inedita finale con due ballerini e due cantanti e - soprattutto - una doppia vittoria della danza, con Andreas trionfatore finale e Sebastian premio della critica.

“Amici” è nato con lo spettacolo tout-court, è diventato soprattutto un talent per i cantanti, con i ballerini a fare da contorno spettacolare. Invece, quest’anno è stato evidente che il livello dei candidati di questa categoria era più alto di quello dei cantanti. Noi ci occupiamo di musica: non entriamo più di tanto nella valutazione di territori non nostri, se non per dire che dal punto di vista spettacolare Andreas e Sebastian avevano un impatto che non possedevano né Riccardo, il vincitore della categoria cantanti, né Federica, Mike Bird e Thomas.

Quest’ultimo era il talento più puro e originale di questa edizione, con una gran voce e una bella presenza scenica: giovanissimo - questo è forse il suo limite - ha tutto il tempo davanti per crescere, se sarà accompagnato da qualcuno capace di valorizzare le sue doti con il giusto suono (l’EP appena uscito è solo un primo passo). Riccardo, anzi Riki, è un cantante pop puro: canzoni leggere, pure troppo, una schiera di fan accanite, idee molto chiare sul suo percorso: è quello più pronto per il mercato attuale (e infatti è già al primo posto della classifica FIMI con il disco d'esordio). Federica ha dalla sua il team di Elisa che le ha prodotto canzoni e disco, ma rischia di essere l’ennesima cantante al femminile se non saprà definire meglio la sua personalità.

La chiave di lettura più lucida arriva da Maria De Filippi: ieri sera spiegava in conferenza stampa che “Amici” è un programma malleabile, con un’identità forte ma pochi paletti nella struttura, capace di adattarsi alle caratteristiche dei concorrenti di ciascuna edizione. Così è stato quest’anno, e l’anno prossimo sarà ancora diverso. Sicuramente l’idea di fare scouting al livello internazionale, suggerita dalla De Filippi in chiusura della conferenza stampa finale è suggestiva, e porterebbe una bella una ventata di novità.

