Si è conclusa anche l'edizione 2017 del talent "Amici". Il vincitore, come riportato in tempo reale, è il ballerino Andreas Muller, che nella puntata finale ha avuto la meglio sul cantante Riccardo Marcuzzo.

Questa vittoria di Andreas segna una sorta di doppio ritorno: in primo luogo per lui, che aveva partecipato al talent lo scorso anno ma, poco prima dell'inizio del serale, stato costretto a ritirarsi per un infortunio. In secondo luogo in quanto erano 10 anni che un ballerino non si aggiudicava la finale di "Amici": l'ultimo a farlo, prima di lui, è stato Ivan D'Andrea, nel 2006.

Ecco una gallery di scatti del momento della proclamazione della vittoria di Andreas, per rivivere l'emozione.