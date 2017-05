Il concerto di Frank Ocean, che avrebbe dovuto esibirsi al Primavera Sound di Barcellona il prossimo 2 giugno, è stato annullato.

Il motivo è che l'artista ha scelto di dare forfait, adducendo come motivazione motivi non dipendenti dalla propria volontà. Il sito ufficiale del festival spiega che Ocean ha cancellato l'impegno al Parc del Fòrum:

a causa di ritardi della produzione su cui non ha alcun controllo. L'artista si è scusato e ha ribadito la propria volontà di esibirsi a Barcellona molto presto.

Chi fosse in possesso di biglietti giornalieri per il 2 giugno e desiderasse - data la cancellazione di Ocean - un rimborso, può ortenerlo facendo richiesta entro e non oltre il 30 maggio, seguendo le istruzioni indicate nel sito ufficiale del Primavera Sound.

Il programma per venerdì 2 giugno, a dispetto dell'assenza di Ocean, è comunque decisamente nutrito e interessante, come si deduce dall'elenco dei concerti previsti (indicati in ordine alfabetico e abbinati alla location in cui si svolgeranno):

Abdulla Rashim Bacardí Live

About Leaving Sala Teatre

Alexandra Savior Sala Teatre

Âme live Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Arab Strap Ray-Ban

Autarkic Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Avalon Emerson Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Belako Mango

Berri Txarrak adidas Originals

Conttra Seat

Descendents Primavera

Dixon Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

El Petit de Cal Eril Ray-Ban

Fairmont Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Flying Lotus Ray-Ban

Front 242 Primavera

Fufanu adidas Originals

The Growlers Mango

Huerco S. Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

HVOB Bacardí Live

Ian Pooley Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Iosonouncane adidas Originals

It's Not Not Pitchfork

Julia Jacklin Seat

Kepa Junkera & Los Hermanos Cubero Auditori Rockdelux

KiNK live Bacardí Live

Kornél Kovács Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Lawrence Arabia Heineken Hidden Stage

Lord Of The Isles Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Mac DeMarco Heineken

The Magnetic Fields Auditori Rockdelux

The Make-Up Primavera

Màquina Total Sala Teatre

Marie Davidson Bacardí Live

Michael Mayer Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Mitski Pitchfork

Nikki Lane Seat

Nots Sala Teatre

Operators Pitchfork

Patrick Codenys (Front 242) Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Phurpa Auditori Rockdelux

Polar Inertia Bacardí Live

Polseguera Seat

Priests Pitchfork

The Radio Dept. Heineken Hidden Stage

Rebuig adidas Originals

Run The Jewels Mango

Sampha Ray-Ban

Shelby Grey Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Shellac adidas Originals

Sinkane dj set Desperados Club feat. Bowers & Wilkins Sound System

Sinkane Primavera

Sinkane Firestone Stage

Sleaford Mods Ray-Ban

Slim Cessna's Auto Club Primavera

Swans Pitchfork

Talaboman Ray-Ban

Tuff City Kids Bacardí Live

Vaadat Charigim Ray-Ban

Wand adidas Originals

Weyes Blood Mango House

Whitney Heineken

William Tyler Pitchfork

The xx Heineken