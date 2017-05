I Radiohead annunciano l'imminente uscita sul mercato di un nuovo singolo. Il brano prescelto dalla band capitanata da Thom Yorke è "I Promise", canzone inclusa nella nuova edizione di "Ok Computer" - assemblata in occasione del ventennale del disco e ribattezzata "OKNOTOK". Il brano è una delle registrazioni inedite incluse come bonus, nel disco numero due.

"I Promise" prima d'ora non è mai uscita ufficialmente nella sua versione in studio, ma il pezzo venne proposto dal vivo nel 1996, durante il tour promozionale di "OK Computer".

"OKNOTOK" esce il prossimo 23 giugno per XL REcordings nei formati digital download, doppio CD, triplo CD, LP da 180 gr e cofanetto (disponibile però a partire da luglio). Il tutto è pre-ordinabile già da qualche tempo.