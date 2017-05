Sono la cantante Federica (nella foto) e il ballerino Sebastian i primi due eliminati della finale del serale della sedicesima edizione di "Amici", in onda questa sera su Canale 5. La cantante e il ballerino non sono riusciti ad avere la meglio sugli altri due finalisti, Riccardo e Andreas. Nella prima fase della finale i quattro finalisti si sono esibiti in una serie di prove: da un lato la sfida tra i due cantanti, dall'altro quella tra i due ballerini. Il pubblico da casa, attraverso il televoto, è stato chiamato a scegliere un cantante e un ballerino da mandare in finalissima. E ha scelto di portare in finale, appunto, Riccardo e Andreas. Che non solo sono stati decretati vincitore del circuito canto (il primo) e vincitore del circuito danza (il secondo), ma si contenderanno anche la vittoria assoluta di questa edizione del talent.