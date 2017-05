Josh Homme (componente dei Queens Of The Stone Age e degli Eagles Of Death Metal) si è occupato della composizione della colonna sonora del film intitolato "In The Fade", presentato al Festival di Cannes 2017.

La pellicola, diretta dal film-maker tedesco Fatih Akin, racconta una storia di vendetta: una donna cerca rivalsa dopo l'omicidio del figlio e del marito da parte di un gruppo di neonazisti.

Parlando della collaborazione con Homme, il regista ha spiegato:

Gli ho inviato una versione molto abbozzata del film. Lui mi ha subito richiamato dicendo che gli piaceva molto ed era molto colpito e avrebbe davvero voluto collaborare al progetto. Ci siamo sentiti al telefono circa cinque volte, ci siamo scambiati una decina di email e mi sono trovato con la musica pronta. E' stato un procedimento molto semplice, rapido e pulito.

Il film è intitolato, peraltro, come un pezzo tratto dall'album "Rated R" dei Queens Of The Stone Age.