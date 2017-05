Papa Francesco, in visita a Genova, incontrando i giovani della missione diocesana nel Santuario della Madonna della Guardia ha inserito, nel suo discorso, una citazione musicale tutta per Favbio Rovazzi. Certo, non si tratta di una citazione attualissima in quanto parafrasa la hit "Andiamo a comandare", ormai risalente a parecchi mesi fa e a cui il comico/cantante ne ha già fatte seguire altre due, però il Papa ha invitato i ragazzi ad "andare a missionare".

Rovazzi, come riporta l'ANSA, ha commentato:

In un anno ho visto qualsiasi declinazione di Andiamo a comandare, ma non avrei mai potuto immaginare che il papa potesse fare riferimento a una mia canzone. Sono onorato e non so quale altre parole aggiungere: non mi sarei mai aspettato niente del genere.

Non è la prima volta che il Pontefice inserisce citazioni musicali nei suoi discorsi: l'anno scorso riprese Mina, con "parole, parole, parole".