E' online il trailer di un nuovo documentario dedicato alla scena punk della Bay Area (quella che ha dato i natali a band del calibro dei Green Day e alla leggendaria Lookout Records, solo per citare due nomi). Il titolo della pellicola è "Turn It Around: The Story of East Bay Punk" e i Green Day sono direttamente coinvolti, oltre che come oggetto di narrazione, anche in veste di produttori esecutivi.

Il documentario è diretto da Corbett Redford e la voce narrante che accompagna tutto l'arco della storia è quella di Iggy Pop - che oggettivamente nulla ha a che fare con la scena punk della Bay Area, ma è stato sicuramente assoldato in quanto icona e precursore del punk rock.

Sempre restando sul fronte dei Green Day, a quanto pare la pop punk band è al lavoro su nuovo materiale. La notizia, non ancora ufficiale, si deduce dai post che il produttore australiano Charlie Young (che ha lavorato con Macklemore, Lil Jon e The Naked and Famous) ha condiviso sui social, compresa una didascalia lampante che recitava: "Recording Green Day".