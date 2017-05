Ritchie Blackmore, leggendario guitar hero noto per le sue gesta in Rainbow e Deep Purple - ma non solo - ha lanciato la proverbiale bombetta. Il musicista, infatti, ha accennato alla disponibilità, nell'eventualità, a tornare a suonare con i Deep Purple, band di cui è stato co-fondatore e con cui ha scritto brani memorabili, ma che ha abbandonato nel 1993.

Ritchie sembra aver messo una pietra sopra ai vecchi motivi di attrito con il gruppo e ha dichiarato, in un'intervista con il "Guardian", di non portare rancore ai vecchi compari. Alla domanda diretta se effettivamente suonerà ancora coi Purple, però, il chitarrista ha fatto una parziale marcia indietro, dicendo che lo farebbe ma:

Probabilmente non è una cosa plausibile.

Del resto il batterista del gruppo, Ian Paice, in una recente ospitata nel podcast "The Rock Brigade" ha detto che i Purple non hanno motivo per prendere in considerazione una simile reunion con Blackmore: