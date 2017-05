Come riportato, la cerimonia funebre per dare l'estremo saluto a Chris Cornell si è tenuta a Los Angeles il 26 maggio al cimitero Hollywood Forever. Il tutto si è svolto in due tornate: un primo servizio, privato e destinato ad amici, colleghi e famigliari ( alle 11 ora locale - le 20:00 italiane, in forma privata) e una cerimonia pubblica, per la quale molti fan si sono radunati per dire addio al frontman dei Soundgarden che si è tolto la vita il 17 maggio.

Alla cerimonia privata sono intervenuti molti nomi noti, come testimoniato dalle foto diffuse online.

Ecco una carrellata di video e foto.