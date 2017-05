Era il 1973 quando, in Florida, Harry Wayne Casey detto KC, commesso in un negozio di dischi, mise insieme il primo nucleo di quella che sarebbe diventata la KC & the Sunshine Band; ed era l'agosto del 1975 quando il gruppo arrivò in testa alle classifiche di tutto il mondo con uno dei primi hit internazionali della disco music, "Get down tonight"

subito seguito a novembre da un secondo enorme successo, "(That's the way) I like it".



Seguirono a stretto giro "I'm Your Boogie Man"

e "(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty";

poi, con l'esaurirsi del fenomeno della disco music, KC & the Sunshine Band sparirono dalla luce dei riflettori, ricomparendo con i loro grandi successi nelle compilation di genere.

Giunge del tutto inatteso, quindi, ma molto gradito a chi quarant'anni fa frequentava le discoteche, il ritorno sulle scene di questa band leggendaria, con un brano che sembra arrivare diritto dal passato e che, al tempo stesso, sprizza ritmo e allegria da tutti i solchi (o meglio, da tutti i bit): si intitola "Movin' your body", e potete ascoltarlo qui sotto.